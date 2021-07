Erste Liga: Mattersburg fertigt St. Pölten ab

Nur noch fünf Runden zu spielen, und es wird ganz eng für die beiden niederösterreichischen Vereine. Mit der Niederlage in Mattersburg trennen St. Pölten nur noch zwei Punkte von einem Abstiegsplatz.

Die noch von Jochen Fallmann betreute Mannschaft brachte vor allem offensiv kaum etwas zustande. Ein abgefälschter Schuss von Thürauer und ein Schüsschen von Segovia kurz vor der Pause waren die ganze Ausbeute. Und in der Defensive bekam man auf den Seiten Onisiwo und vor allem Farkas nie in den Griff. Vorerst aber hatte man Glück, dass Pink zwei tollen Chancen vernebelte (6., 28.).

Dann aber stellte man sich bei einem weiten Einwurf von Fran ganz ungeschickt an, Onisiwo scherzelte den Ball mit den Kopf über Riegler zur Mattersburger Führung ins Tor (35.). Nicht lange nach dem Seitenwechsel ging Farkas über rechts durch, Onisiwo legte auf Pink – 2:0 (54.). Nach einem Freistoß von Perlak durfte Malic dann noch im Fünfmeterraum das 3:0 köpfeln (73.).

Und Grassegger sah rot nach Torraub an Pink, der den Elfer selbst verwandelte (76.). Damit kann Mattersburg schon am Freitag in Pasching mit einem Sieg über den LASK den Aufstieg fixieren.

Davon kann man in Horn nur träumen. Der Sieg über den FAC vor einer Woche gab Hoffnung, doch die gestrige 0:1-Heimniederlage gegen Hartberg war ein herber Rückschlag. Dabei verschoss man auch noch einen Elfmeter.

Den ersten Sieg gab es für Peter Pacult. Bei seiner Heim-Premiere besiegte der neue FAC-Trainer Kapfenberg mit 1:0, profitierte davon jedoch von einer harten gelb-roten Karte für den Kapfenberger Gollner nach nur 20 Minuten. Der LASK siegte, Innsbruck holte in Liefering einen Punkt.

Ergebnisse 31. Runde:

Liefering - Innsbruck 1:1 (0:1). Tore: Hwang (67.); Gründler (25.).

Austria Lustenau - LASK 1:2 (0:2). Tore: Chabbi (5./Eigentor), Templ (9.); Kobleder (90.).

Mattersburg - St. Pölten 4:0 (1:0). Tore: Onisiwo (35.), Pink (54., 76./Elfmeter), Malic (73.). Rot: Grasegger ( St. Pölten, 75.).

Horn - Hartberg 0:1 (0:1). Tor: Frieser (6.). Gelb-Rot: Schönberger ( Hartberg, 73.).

FAC - Kapfenberg 1:0 (1:0). Tor: Sütcü (28.). Gelb-Rot: Gollner ( Kapfenberg, 20.). Rot: Lasnik ( Kapfenberg, 77.).