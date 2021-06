Liefering und Altach gleichauf an der Spitze

Der FC Liefering hat die Tabellenführung in der Ersten Liga erfolgreich verteidigt. Der Aufsteiger aus Salzburg bezwang den TSV Hartberg in der sechsten Runde am Freitagabend mit 3:0 und hält nun bei 15 Zählern und 19:5 Toren. Die Steirer gingen hingegen erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz.

Altach hat sich als erster Verfolger von Liefering etabliert. Die Vorarlberger setzten sich im Schlager gegen Mattersburg vor heimischer Kulisse mit 3:0 durch. Beide Teams halten nach sechs Runden bei je 15 Zählern. Mattersburg hängt weiter auf Rang fünf fest.

Horn feierte mit einem 4:1 in Parndorf den ersten Saisonerfolg und schob sich vom vorletzten auf den siebenten Platz vor. Schlusslicht Vienna schaffte mit einem 2:1 in St. Pölten ebenfalls den Anschluss ans breit gefächerte Nachzüglerfeld. Die sechstplatzierte Austria aus Lustenau hielt mit einem 3:1 in Kapfenberg indes die Verfolger auf Distanz.