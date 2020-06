Letztes Heimspiel auf der Hohen Warte

Zwei Runden vor Saisonende steht eines bereits fest: Die Vienna (aktuell auf Rang sieben) wird die beste Platzierung seit dem Wiederaufstieg in Österreichs zweithöchste Spielklasse schaffen. Zum letzten Heimspiel der Saison empfangen die Döblinger den Tabellennachbarn Horn (Platz sechs) heute auf der Hohen Warte (18.30 Uhr).

Die jüngste Bilanz gegen die Gäste aus Niederösterreich liest sich passabel: 3:0 siegte die Vienna im Herbst zu Hause, 3:2 konnte man auch die letzte Begegnung in Horn Anfang April gewinnen. Im Anschluss an die Partie wird auf der Hohen Warte die ausklingende Saison gefeiert. Zum Dank an die treuen Fans schenken die Spieler ab ungefähr 20.45 Uhr Freibier aus.