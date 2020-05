Die Vienna gastiert beim Team der Stunde

Nach dem Cup ist vor der nächsten Meisterschaftsrunde: Die Vienna führt die Reise am Samstag in die Steiermark. In der 16. Runde der Ersten Liga gastieren die Wiener beim Team der Stunde, dem SV Kapfenberg (16.30 Uhr).

Was beide Teams gemeinsam haben? Sie sind Mitte dieser Woche im ÖFB-Cup ausgeschieden. Während die Vienna am Dienstag in der Südstadt mit 1:3 verlor, geriet Kapfenberg, in der Meisterschaft seit Mitte August unbesiegt, gegen das nächste Team der Stunde, Salzburg, unter die Räder – 1:7.

Einerlei, wie auch Vienna-Trainer Kurt Garger weiß. „Die Cup-Partien zählen nicht. Die Kapfenberger haben mit dem Last-Minute-Sieg auf der Hohen Warte Ende August eine Serie gestartet, Altach daheim geputzt, in Lustenau gewonnen. Wir spielen jetzt gegen die momentan stärkste Mannschaft der Liga“, sagt der Sportdirektor der Döblinger.

Eine Chance sieht der Coach dennoch: „Wenn bei uns alles passt und wir unser Potenzial voll abrufen, können wir auch dort gewinnen.“ Der letzte Liga-Auswärtssieg einer Vienna-Mannschaft in Kapfenberg ist jedenfalls schon eine Weile her – am 12. Juni 1982 gelang zuletzt ein voller Punktgewinn.