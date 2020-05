Erste Liga: Der Leader schwächelt

Je länger die Saison dauert, desto kürzer wird offenbar der Atem von Austria Lustenau: Die Vorarlberger, die bereits zu einem Solo in Richtung Bundesliga angesetzt und alle Widersacher klar abgeschüttelt hatten, sind in den vergangenen Wochen vom Erfolgskurs abgekommen. Nach dem 0:1 vor einer Woche gegen Grödig setzte es für den Tabellenführer aus Vorarlberg nun auch gegen St. Pölten eine 1:2-Niederlage – damit ist für die härtesten Verfolger des Leaders wieder Ländle in Sicht: St. Pölten hat sich bis auf vier Punkte an Lustenau herangepirscht, Grödig liegt gar nur drei Zähler hinter der Austria.

St. Pölten präsentierte im Schlagerspiel vor 3200 Fans Attribute, die ein Spitzenteam auszeichnen: Die Niederösterreicher überzeugten durch Spielkultur und Moral. Denn Soares hatte die Vorarlberger nach 23 Minuten überraschend in Führung gebracht.

Doch nach dem raschen Ausgleich durch Kerschbaumer (38.) spielten nur mehr die Niederösterreicher: Der eingewechselte Holzmann fixierte elf Minuten vor Schluss den verdienten Heimsieg.