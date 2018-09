Ernüchterung beim ÖFB-Team nach "Lehrstunde" in Bosnien

So geht's weiter

Chance zur Wiedergutmachung haben der Oberösterreicher und seine Teamkollegen bereits am 12. Oktober im Heimspiel gegen das ebenfalls noch punktlose Nordirland. Vier Tage später steigt ein Auswärts-Testmatch gegen Dänemark.

Die Nations-League-Gruppenphase wird im November mit den Partien gegen Bosnien (15./heim) und Nordirland (18./auswärts) abgeschlossen. Gruppenplatz eins, der bei Punktegleichheit durch das direkte Duell ermittelt wird, berechtigt im Bedarfsfall zur Teilnahme am Nations-League-Play-off um ein EM-Ticket und zum Aufstieg in Liga A. Das Schlusslicht muss in Liga C und rutscht bei der Auslosung für die EM-Qualifikation in Topf drei.