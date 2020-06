Ernüchterung bei der Vienna

Schnell machte sich bei der Vienna wieder Ernüchterung breit. Nur eine Woche nach dem ersten Saisonsieg gegen Altach (2:1) mussten Wiener wieder einen Rückschlag im Abstiegskampf hinnehmen.

Der Traditionsklub verlor bei Aufsteiger Horn 0:1 und liegt in der Tabelle auf dem neunten und vorletzten Platz. In einem ausgeglichen Spiel zeigten die Niederösterreicher in der zweiten Halbzeit mehr Willen und erzielten durch den Freistoßtreffer von Miroslav Milosevic das Goldtor.

Zumindest auf dem Transfermarkt landeten die Wiener noch einen Last-Minute-Erfolg: Miroslaw Slawow, ein ehemaliger Nachwuchsstürmer der Vienna, kehrt vorerst bis zum Saisonende nach Döbling zurück. Der 21-jährige Ukrainer stand zuletzt beim russischen Top-Klub Anschi Machatschkala unter Vertrag, wurde aber in der vergangenen Saison an Metalurg Donetsk verliehen. Slawow wird beim nächsten Liga-Spiel der Vienna am 14. September gegen Austria Lustenau erstmals spielberechtigt sein.