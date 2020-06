Erleichterte Vienna und Hartberger Kumpel

So entspannt hatte man Alfred Tatar lange nicht nach einem Spieltag der Erste Liga gesehen. Der Vienna-Coach wirkte zufrieden, fast ein wenig beschwingt ob des torlosen Remis, das sich seine Mannschaft am Freitag bei Austria Lustenau erkämpft hatte. "Bei hohen Bällen haben wir noch Probleme, aber insgesamt haben wir uns gut präsentiert", sagt Tatar, der im ersten Spiel der Döblinger "Unabsteigbar-Tour 2012" allen vier Neuerwerbungen das Vertrauen schenkte.



Nicht nur Ex-Rapidler Florian Sturm und der durch Vienna-Fans mitfinanzierte Spanier Nacho Verdés fanden in Tatars neuer 4-2-3-1-Formation Berücksichtigung. Auch der Ex-Altacher Julian Erhart kam von Beginn an zum Einsatz, weil Markovic verletzt ausfiel. Neo-Tormann Thomas Dau bewies, dass er sich zu Recht gegen Traby durchgesetzt hatte. "Er war gut, aber ich möchte ihn nicht hervorheben. Es war eine mannschaftlich gute Leistung", zieht der Trainer Bilanz.