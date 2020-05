Erfolgstrainer Kühbauer als Tiefstapler

Schon jetzt steht fest: Die Admira wird als Tabellenführer in die Länderspiel-Pause gehen. Dass die Südstädter mit vier Punkten führen, dass sogar der Herbstmeistertitel immer näher rückt, das beschäftigt Erfolgstrainer Dietmar Kühbauer nicht: "Darüber sollen sich andere Leute Gedanken machen. Für uns ist das Match am Samstag in Wiener Neustadt entscheidend", sagte er vor dem Niederösterreich-Derby (Samstag, 16.00 Uhr).



Die Admira, die in der Liga seit der Auftaktrunde am 16. Juli (0:2 gegen Rapid) unbesiegt ist, hat doppelt so viele Punkte wie Wiener Neustadt auf dem Konto (26:13), was für Kühbauer aber nur bedingt Aussagekraft hat: " Wiener Neustadt hat sich gefunden, das ist eine gestandene Truppe. Ich habe sie nie als Fixabsteiger gesehen."



Das erste Saisonduell am 30. Juli in der Südstadt gewann die Admira 3:0. Wiener Neustadt will nun Revanche. "Das war unsere schwächste Saisonleistung, die wollen wir ausbügeln", sagte Trainer Peter Stöger. "Wir wollen die drei Punkte." Aber: "Wer so viele Punkte wie die Admira sammelt, gehört auch an die Tabellenspitze."