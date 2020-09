Enzinger-Sechserpack bei 10:0-Sieg von SKN-Fußballerinnen

Österreichs Fußball-Teamspielerin Stefanie Enzinger ist am Sonntag in der Frauen-Bundesliga in Torlaune gewesen. Die 29-jährige Stürmerin erzielte beim 10:0-Kantersieg von Serienmeister SKN St. Pölten gegen den FFC Vorderland einen Sechserpack (9., 15., 28., 33., 45., 82.).

Die Niederösterreicherinnen halten damit nach zwei Partien bei einer makellosen Bilanz von sechs Punkten und 17:0 Toren.