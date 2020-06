Englischer Teamspieler wurde verhaftet

Englands Fußball-Teamspieler Adam Johnson ist wegen des Verdachts auf Sex mit einer 15-Jährigen verhaftet worden. Das berichtete die BBC am Montag. „Ein 27-jähriger Mann wurde heute verhaftet wegen des Verdachts auf sexuelle Aktivität mit einem Unter-16-jährigen Mädchen“, teilte die Durham Police in einer Aussendung mit. Er bleibe vorerst in Polizei-Gewahrsam und helfe bei den Ermittlungen hieß es zunächst. Am Montagabend wurde der Mittelfeldspieler dann auf Kaution wieder entlassen.

Johnson steht beim englischen Premier-League-Club Sunderland unter Vertrag. Laut britischen Medien wurde der Offensivspieler für die Dauer der Ermittlungen von seinem Arbeitgeber suspendiert. Für die englische Nationalmannschaft hat Johnson bisher zwölf Spiele absolviert.