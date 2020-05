Englischer Teamspieler Alli mit Messer bedroht und ausgeraubt

Englands Fußball-Teamspieler Dele Alli ist laut britischen Medienberichten in den Morgenstunden des Mittwochs Opfer eines Raubüberfalls geworden. Demnach seien zwei Männer in das Haus des 24-jährigen Tottenham-Akteurs in Nordlondon eingedrungen, hätten ihn und seinen Adoptivbruder Harry Hickford mit einem Messer bedroht und Wertsachen im Wert von mehreren hunderttausend Pfund gestohlen.

Die Polizei bestätigte gegenüber der Presse den Vorfall und erklärte auch, dass dabei zwei männliche Bewohner leichte Verletzungen im Gesicht davongetragen hätten. Eine Versorgung im Krankenhaus sei aber nicht notwendig gewesen. Zum Tatzeitpunkt sollen sich auch die Freundinnen von Alli und Hickford im Haus befunden haben.