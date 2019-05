Englische Dominanz in Europa: "Hat man noch nie gesehen"

Lediglich im UEFA-Cup-Endspiel 1972 und im Finale der Königsklasse 2008 gab es zuvor englische Duelle. Mit den Londoner Clubs Chelsea, Arsenal und Tottenham kommen sogar drei der vier Finalisten aus einer Stadt. Auch in der UEFA-Fünfjahreswertung heimste England zum zweiten Mal in Folge die meisten Punkte ein, aufgrund relativ magerer Saisonen davor ist man als aktueller Zweiter (84,891 Punkte) freilich noch immer weit von Spanien (103,569) entfernt. Die internationale Presse reagierte folgendermaßen:

GROSSBRITANNIEN:

The Guardian:

"Der Ausgang der Partie passte nicht so recht zu dem Abend des Eden Hazard. Es war ein chaotisches Spiel, dem es so sehr an dem Drama von Liverpools unfassbarem Sieg über Barcelona oder Tottenhams verrücktem Gegenangriff in Amsterdam fehlte. Es gab zu viel Zetern und Zaudern und zu wenig Qualität, ehe das Elfmeterschießen etwas Spannung in die Handlung brachte."

The Daily Mail :

"Voll Englisch! Alle vier europäischen Finalisten kommen aus der Premier League. England ist das erste Land, das im selben Jahr alle vier Endspielteilnehmer des UEFA-Flaggschiff- Clubwettbewerbs stellt. London ist zudem die erste Stadt, die drei Teams im selben Jahr im Finale hat."

The Sun:

"Am Donnerstagabend ist Geschichte geschrieben worden. Erstmals haben es vier Premier-League-Clubs in die zwei großen Endspiele in Europa geschafft. Englische Teams haben die Saison 2018/2019 auf dem Kontinent dominiert."