England feiert seine drei Jungstars

Mit einem Wort brachte der Daily Telegraph die englische Begeisterung auf den Punkt: "Wunderknaben".

In einem vor allem in der zweiten Halbzeit dramatischen Spiel drehten die Engländer gegen Schweden noch einen 1:2-Rückstand um und siegten letztlich mit 3:2. Andy Carroll (23), Theo Walcott (23) und Danny Welbeck (21) trafen für die Engländer. Damit reicht im letzten Gruppenspiel am Dienstag gegen Gastgeber Ukraine bereits ein Remis zum Aufstieg. Weiterer Bonus: Dann steigt mit dem bisher gesperrten Wayne Rooney (26) erst der wahre Stürmerstar der Engländer ins Turnier ein.

Vor allem den Einfluss des eingewechselten Walcott bezeichnete Teamchef Roy Hodgson als "enorm". Der Arsenal-Spieler drehte die Begegnung mit einem Treffer aus 20 Metern und der Vorarbeit zum entscheidenden Traumtor von Welbeck, der den Ball mit der Ferse ins Tor ablenkte. "Magischer Danny setzt den Schlusspunkt bei einem heroischen Gegenschlag", titelte The Sun. Und der Mirror schrieb in Anlehnung an den größten Nirvana-Hit: "Smells like team spirit."