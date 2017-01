England: FA-Cup statt Premier League

Englands Topklubs stehen am Wochenende im Sechzehntelfinale des FA-Cups fast durchwegs vor Pflichtsiegen. So trifft etwa Liverpool daheim auf Zweitligist Wolverhampton mit Neuzugang Andreas Weimann, der in seiner Zeit bei Aston Villa an der Anfield Road zwei Siege und zwei Remis holte und dabei zwei Tore erzielte.

Premier-League-Spitzenreiter Chelsea ist daheim gegen Zweitdivisionär Brentford, wo der Österreicher Konstantin Kerschbaumer unter Vertrag steht, so wie Manchester City bei Premier-League-Nachzügler Crystal Palace auf Sieg eingestellt. Tottenham (Kevin Wimmer) tritt an der White Hart Lane gegen Viertligist Wycombe an, Manchester United empfängt Wigan aus der zweithöchsten Liga. Eine knifflige Aufgabe wartet auf Arsenal – die "Gunners" bekommen es auswärts mit Liga-Cup-Finalist Southampton zu tun.

Für Sebastian Prödl und Watford geht es zum Drittligisten Millwall, Michael Madl trifft mit Zweitligist Fulham auf Hull City.

Die Premier League gibt es live auf DAZN zu sehen - egal ob am Fernseher, mobil mit Smartphone oder Tablet, auf der Playstation oder dem Desktop-PC.