Wie ein Österreicher in England zum Elfer-Helden wurde

"Es ist perfekt gelaufen"

„An diesen besonderen Tag werde ich mich mein ganzes Leben lang erinnern. Es ist schon in den 90 Minuten perfekt gelaufen, ich konnte fünf schwere Bälle abwehren. Im Elferschießen habe ich meine Zeit in Schottland visualisiert, als ich vor eineinhalb Jahren gegen Glasgow Rangers und Hearts zwei Elfer binnen zwei Spielen hielt. Nach dem ersten gehaltenen Strafstoß steigt dann das Selbstvertrauen, du kommst in einen Flow und fühlst dich unbesiegbar. Aber gleich drei Elfer abzwehren, ist schon ganz außergewöhnlich“, strahlt Bachmann.

In den sozialen Netzwerken ging es im Anschluß rund: Die Fans der Hornets posteten Batman-Videos (Batman ist der Nickname von Bachmann).

Die Hartnäckigkeit Bachmanns, der eigentlich schon am letzten Wochenende gegen Middlesbrough dank starker Leistungen in der Vorbereitung mit seinem Einsatz gerechnet hatte, könnte sich jetzt ausgezahlt haben.

„Ben Foster war in den letzten Jahren die Nummer eins und hatte dadurch einen Bonus. Ich habe mich aber nie hängen gelassen und im Training Vollgas gegeben. Jetzt habe ich meine Chance genutzt und werde alles dafür tun, um dem Trainer die Entscheidung ganz schwer zu machen.“

"Die Zukunft von Watford"

Die Zeit spielt jedenfalls klar für Bachmann: Foster, ehemaliger englischer Nationaltorhüter und Vereins-Ikone, wird 38. „Daniel ist die Zukunft von Watford und er wird in dieser Saison viele Spiele machen“, legte sich Trainer Vladimir Ivic unmittelbar nach dem Oxford-Spektakel in einem Interview bereits fest.

Schon am kommenden Samstag trifft Watford FC auswärts auf Sheffield Wednesday und steht unter Zugzwang, will man das Ziel einer zeitnahen Rückkehr in die Premier League vorantreiben.