Reparaturen nach dem Betriebsunfall der Deutschen

Sie sahen eine deutsche Mannschaft, die dominierte, aber zu sorglos mit den sich erarbeiteten Chancen umgegangen ist. 29:5 Torschüsse, 6:0 Ecken und 67 Prozent Ballbesitz – und dennoch jubelten die Polen. "Wir müssen darüber sprechen, wie unser Torabschluss sein muss", kündigte Teamchef Löw für die extrem kurze Vorbereitung auf das Irland-Spiel am Dienstag (20.45 Uhr/ RTL) auf Schalke gezielte Unterredungen an. Zweifel an Spielphilosophie hatte die erste Niederlage im 19. Spiel gegen Polen und die höchste Auswärtsniederlage in einem Ausscheidungsspiel für ein großes Turnier nicht verursacht. "Jetzt haben wir nach 33 Spielen mal wieder ein Qualifikationsspiel verloren. Das muss man jetzt mal akzeptieren und so hinnehmen und die Lehren daraus ziehen." Mit einer Niederlage ist noch kein deutscher Spieler nach einem Qualifikationsspiel nach Hause geflogen. Bei der letzten Pleite, dem 0:3 gegen Tschechien in München im Oktober 2007, war das Ticket für die EM-Endrunde 2008 schon gebucht. Als Deutschland 1998 in der Türkei (0:1) letztmals auswärts verlor, kickten sämtlich aktuelle Teamspieler noch in irgendeiner Nachwuchsauswahl.