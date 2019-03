EM-Qualifikation: Portugal stolpert zum nächsten Remis

Portugal wartet auch nach dem zweiten Spiel noch immer auf den ersten Sieg in der Qualifikation für die EM 2020. Die Portugiesen kamen gegen Serbien am Montagabend nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Superstar Cristiano Ronaldo musste nach einer guten halben Stunde verletzt ausgetauscht werden, der Juventus-Stürmer laborierte an einer Muskelverletzung im Oberschenkel.

Früher Rückstand

Im Estádio da Luz in Lissabon schoss Dusan Tadic die Serben bereits nach sieben Minuten per Foulelfmeter in Führung. Für die Gastgeber reichte es ohne Kapitän Ronaldo nur noch zum Ausgleich durch einen sehenswerten Distanzschuss von Danilo (42.).

Eine gute Viertelstunde vor dem Ende hatte Portugal Pech, als Schiedsrichter Szymon Marciniak aus Polen einen eigentlich schon gegebenen Handelfmeter wieder zurücknahm – eine umstrittene Entscheidung. Bereits am Freitag hatte es für Portugal gegen die Ukraine (0:0) nur zu einem Remis gereicht.

Starke Franzosen

Deutlich klarer gestaltete sich die Partie im Stade de France. Frankreich glänzte vor allem im zweiten Durchgang gegen Island und setzte sich drei Tage nach dem 4:1-Sieg zum Auftakt der Gruppenphase in Moldau mit 4:0 (1:0) durch. Samuel Umtiti brachte Les Bleus in der 12. Minute in Führung. Olivier Giroud (68.), Kylian Mbappé (78.) und Antoine Griezmann (84.) legten weitere Treffer nach. In der Gruppe H hatte die Türkei zuvor 4:0 (2:0) gegen Moldau gewonnen. Albanien siegte 3:0 (1:0) in Andorra.

England dreht die Partie

England ließ sich in Montenegro auch durch einen Rückstand nicht aus dem Konzept bringen und feierte nach dem 5:0-Kantersieg gegen Tschechien den zweiten klaren Erfolg binnen vier Tagen. Marko Vesovic hatte in der 18. Minute das 1:0 für die Gastgeber erzielt. Michael Keane (30.) und Ross Barkley (39.) drehten die Partie jedoch noch vor der Pause zugunsten der Three Lions. In der zweiten Hälfte traf erneut Barkley (59.), ehe Harry Kane (71.) und Raheem Sterling (81.) für den Endstand sorgten. In der zweiten Begegnung des Abends in der englischen Gruppe trennten sich der Kosovo und Bulgarien 1:1 (0:1).