U21-Team gegen Deutschland und Russland

Das U21-Fußball-Nationalteam hat am Donnerstag in Nyon ein schweres Los für EM-Qualifikation erwischt. Deutschland, Russland, Finnland, Aserbaidschan und die Färöer sind die Gegner der von Werner Gregoritsch betreuten ÖFB-Nachwuchsmannschaft in der Gruppe 7.

„Das ist keine leichte Gruppe, es wird für uns eine große Herausforderung“, lautete der erste Kommentar von U21-Teamchef Werner Gregoritsch zur Auslosung in Nyon. „Es war mein Wunsch, gegen Deutschland zu spielen. Wir haben viele Deutschland-Legionäre im Kader, das Aufeinandertreffen hat für sie eine besondere Bedeutung. Russland ist ebenfalls ein Top-Team.“

Nur die neun Gruppensieger qualifizieren sich direkt für die EM-Endrunde 2017 in Polen, bei der erstmals zwölf Teams teilnahmeberechtigt sind. Die vier Gruppenzweiten mit der besten Bilanz gegen die Gruppenersten, -dritten, -vierten und -fünften bestreiten die Play-offs. In Hin- und Rückspiel werden so die letzten beiden Endrundenteilnehmer ermittelt.

U21-EM-Qualifikations-Spieltermine von Österreich:

04.09.2015 Aserbaidschan- Österreich

08.09.2015 Österreich - Russland

09.10.2015 Österreich - Aserbaidschan

13.11.2015 Österreich - Finnland

17.11.2015 Deutschland - Österreich

29.03.2016 Österreich - Färöer

02.09.2016 Finnland - Österreich

06.09.2016 Russland - Österreich

07.10.2016 Färöer - Österreich

11.10.2016 Österreich - Deutschland