EM-Plan: Dabei sein ist eben alles

Die WM-Qualifikation beginnt für Österreich mit der EM in Polen und der Ukraine. Teamchef Marcel Koller sowie seine Assistenten Thomas Janeschitz und Fritz Schmid werden die künftigen Gruppengegner Irland, Schweden und Deutschland bei all ihren EM-Partien genau unter die Lupe nehmen. Vor Ort.

Ein großer Fortschritt im Vergleich zu einer anderen Endrunde, als ein Teamchef die Gegner von der Leinwand weg im Patschenkino analysierte. Präsident Leo Windtner möchte sich nur ein bis zwei Spiele live ansehen.

Teamchef Koller gedenkt erst nach der Vorrunde seine Erkenntnisse vom Gesehenen öffentlich zu machen, seine Assistenten hält er eher zum Schweigen an. So sieht es Kollers Plan in Sachen Öffentlichkeitsarbeit vor. Den Spielern ist während der EM vom Verband ohnehin vertraglich eine Tätigkeit als Kolumnist untersagt. "Wenn Spieler kommende Gegner kommentierten, kann das oft auf eine Konfrontation hinauslaufen", begründet Windtner.