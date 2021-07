EM-Gruppenphase ohne Rooney

Englands Fußball-Nationalteam muss bei der Fußball-EM in Polen und der Ukraine im nächsten Jahr in der gesamten Gruppenphase auf Wayne Rooney verzichten.



Der Stürmerstar von Manchester United ist am Donnerstag von der Disziplinar-Kommission der UEFA für drei Pflichtspiele gesperrt worden.



Der 25-Jährige hatte am Freitag in Englands EM-Qualifikationspartie in Podgorica gegen Montenegro (2:2) 20 Minuten vor Schluss wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte gesehen.