Elferkrimi gegen Lyon: PSG sicherte sich Sieg im Ligacup

Paris St. Germain hat die eigene Vormachtstellung im französischen Fußball am Freitagabend noch einmal untermauert. Mit einem 6:5-Erfolg im Elfmeterschießen gegen Olympique Lyon im Ligacup-Finale im Stade de France sicherten sich Superstar Neymar und Co. auch den vierten nationalen Titel in dieser Saison. Nach 90 Minuten sowie in der Verlängerung waren keine Tore gefallen.

Erst in der Vorwoche hatte PSG den nationalen Pokal gewonnen, die Meisterschaft wurde dem Club von Coach Thomas Tuchel nach dem Saisonabbruch im Zuge der Coronavirus-Pandemie zugesprochen. Zu Beginn der Saison gewann der Hauptstadtclub zudem den Supercup.