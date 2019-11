EL-Spiel gegen Basaksehir: WAC als "unangenehmer Taktgeber"

Der WAC fühlt sich so richtig wohl beim Heimspiel im fremden Stadion. Da der eigene Platz nicht europacuptauglich ist und da im Stadion Klagenfurt bis vor kurzem Bäume standen, müssen die Wolfsberger im Europacup in der steirischen Landeshauptstadt antreten. Dies taten sie durchaus ordentlich beim verdienten 1:1 gegen AS Roma. Zudem gab es in der Meisterschaft am vergangenen Wochenende einen 4:0-Kantersieg gegen Sturm Graz. Und so spricht auch Trainer Gerhard Struber voller Zuversicht vor dem Duell mit Istanbul Basaksehir (21.00/live Puls4, DAZN): "Wir werden alles daran setzen, um die wichtigen drei Punkte mitzunehmen."

Zwei Wochen nach der vermeidbaren 0:1-Niederlage beim Erdoğan-Klub brennen die Kärntner auf Revanche. "Wir wollen von der ersten Sekunde an der unangenehme Taktgeber sein, wir wollen sie mit unserer Art überfordern. Das ist unsere einzige Chance", sagt der 42-Jährige. "Und wir werden gegen den technisch schwer gewichteten Gegner alles in die Waagschale legen."