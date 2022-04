Eklat bei Frankfurt-Sieg: West-Ham-Fans attackierten ARD-Reporter

Die beiden Kommentatoren thematisierten den Vorfall direkt in ihrer Radioreportage, einem der beiden waren demzufolge die Kopfhörer heruntergerissen worden. Die Journalisten forderten in der Folge zusÀtzliche Ordner zum eigenen Schutz im Olympiastadion an.

Ihren Schilderungen zufolge erhielten sie "mehrfach FaustschlĂ€ge an den Hinterkopf, in den Nacken, in den RĂŒcken". Das sei wohl nicht "die feine englische Art", schrieb Tim Brockmeier bei Twitter.