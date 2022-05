Einigung erzielt: Der FC Chelsea wird am Montag endgültig verkauft

Der Übernahme des englischen Topklubs Chelsea durch ein Konsortium um den US-Geschäftsmann Todd Boehly steht nichts mehr im Wege. Die Transaktion solle am kommenden Montag abgeschlossen werden, teilte der Londoner Premier-League-Verein am Samstag mit. Am Freitagabend habe man sich endgültig auf den Verkauf an das Konsortium geeinigt.