"Eine Schande, uns wurde das Spiel gestohlen"

LEGIA - RIED

Heinz Fuchsbichler (Trainer Ried): "Es war wirklich knapp. Wir hatten die erste Riesenmöglichkeit des Spiels und dann durch Reifeltshammer noch einmal die große Möglichkeit auf den Aufstieg. Unter dem Strich waren wir aber unterlegen, weil Legia ein sehr hohes Tempo gegangen ist. Mit etwas Glück hätten wir die Sensation aber packen können. Jeder Spieler hat alles gegeben. Es ist bitter, aber wir konzentrieren uns nun auf die Meisterschaft." Rene Gartler (Stürmer Ried): "Wir haben die ersten 60 Minuten zu verhalten gespielt. Warschau war besser als im Hinspiel. Wir haben es nicht geschafft, den Ball lange in den eigenen Reihen zu halten. Nach einer Stunde haben wir dann gezeigt, was wir können. Aber morgen ist das abgehakt, am Wochenende geht es schon wieder nach Wiener Neustadt."

SPARTA PRAG - ADMIRA

Dietmar Kühbauer (Admira-Trainer): "Wir sind ausgeschieden, es ist das eingetreten, was in Österreich eh alle geglaubt haben. Heute haben etliche Leute, die zuletzt in der Startformation waren, nicht gespielt und es war unser achtes Spiel in nicht ganz einem Monat. Nach der 1:0-Führung habe ich sogar ein bisschen zu träumen begonnen, aber der Doppelschlag hat uns zurückgeworfen. Leonard Kweuke hat den Unterschied ausgemacht, ohne ihn bin ich überzeugt, dass wir in die nächste Runde gekommen wären. Ich habe keinen Unterschied zwischen den Mannschaften gesehen, meine Mannschaft hat sich gut präsentiert, ich bin recht zufrieden mit der Leistung."Vitezslav Lavicka (Sparta-Prag-Trainer): "Die Qualität unserer Leistung war unter unserem Niveau. Unser stärkster Gegner war das mangelnde Selbstvertrauen, nach dem Gegentor hat die Psyche weiter gelitten. Erst mit dem Doppelschlag von Kweuke ist das Selbstbewusstsein wieder gewachsen. Nach der Pause haben wir ein billiges Gegentor kassiert. Insgesamt hat es uns an der nötigen Qualität gefehlt, vor allem auch im Abschluss."

RAPID - VOJVODINA

Peter Schöttel (Trainer Rapid): "Das hat sehr viele Nerven gekostet. Ich denke, der Sieg war verdient, obwohl wir die Tore am Ende erzielt haben. Der Gegner hat es uns wahnsinnig schwer gemacht. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass wir das eine Tor schießen. Sie sind zu sechst hinten drin gestanden, das ist kein Wunschkonzert. Ich habe erst am Schluss gesehen, dass Deni das Tor geschossen hat, beim Elfer habe ich mich umgedreht. Das Ausscheiden wäre bitter gewesen, nachdem das Derby wehgetan hat. Wir sind jetzt als einzige österreichische Mannschaft noch im Bewerb und haben zumindest noch zwei schöne Spiele." Deni Alar (Torschütze Rapid): "Normal schießt Steffen ( Hofmann, Anm.) den Elfer, aber er war sich nicht zu 100 Prozent sicher. Ich habe mich sehr gut gefühlt und war mir sicher, dass ich ihn verwerte. Wir mussten das Tor machen, hatten auch besonderen Druck nach dem Spiel am Sonntag. Wir haben zwar nicht viele Chancen herausgearbeitet, aber am Ende sind wir der verdiente Sieger." Steffen Hofmann (Kapitän Rapid): "Ich bin überglücklich, dass wir gewonnen haben. Bei der Elfersituation habe ich mich heute nicht ganz so gut gefühlt, Deni schon. Deswegen habe ich ihn rangelassen und er hat seine Sache überragend gemacht. Es war unheimlich schwer, der Gegner hat nur verteidigt. Wir haben bis zum Schluss an uns geglaubt und sind dafür belohnt worden."

Zlatomir Zagorcic (Novi-Sad-Trainer): " Rapid ist eine zu gute Mannschaft, um auf diese Art und Weise aufzusteigen. Das ist nicht der richtige Weg, um zu gewinnen. Es ist eine Schande, uns wurde das Spiel gestohlen."