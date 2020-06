Eine Legionärswelle überrollt Salzburg

Es war kein Angeln mit Schnur, es war Fischen mit Dynamit, was Salzburg am Freitagnachmittag auf dem Transfermarkt machte. Mit dem Senegalesen Sadio Mane (FC Metz), dem Ghanaer Isaac Vorsah ( Hoffenheim), dem Brasilianer Rodnei ( Kaiserslautern) und dem Slowenen Kevin Kampl ( Aalen) wurden am letzten Tag der Sommerübertrittszeit noch vier Legionäre geholt.

Damit verpflichtete der Doublegewinner in der Sommerübertrittszeit elf neue Spieler, wobei einer, der erst 15-jährige Zymer Bytyqi, erst im Jänner nach Salzburg kommt. Und gab so viel Geld aus wie noch nie in einer Transferpriode. Mehr als 17 Millionen Euro sollen investiert worden sein, davon sollen alleine in Mane, Vorsah und Kampl elf Millionen Euro geflossen sein.