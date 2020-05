Ein verpatztes Debüt für Baumgartlinger

Sein Startdebüt bei Mainz hat sich Julian Baumgartlinger mit Sicherheit anders vorgestellt. Gegen den angeschlagenen Meister Dortmund setzte es eine unglückliche 1:2-Heimniederlage.



Eigentlich hatte das Spiel für die Mannschaft des Ex-Austrianers gut begonnen. Nicolai Müller brachte die Mainzer in der ersten Hälfte in Führung. Doch dann wurde Dortmund stärker, Perisic konnte in der 64. Minute ausgleichen. Erst danach wurde mit Andreas Ivanschitz auch der zweite Österreicher bei Mainz eingewechselt. Der Burgenländer vergab auch ein gute Chance. Das sollte sich rächen: Dem Polen Piszczek gelang in letzter Minute das Siegestor.



Während Dortmund den Anschluss an das Tabellenmittelfeld geschafft hat, finden sich die Mainzer nach der vierten Niederlage im Abstiegskampf wieder.