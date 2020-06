Ein Tag der Cup-Sensationen

"Düdelingen" gab es aber für andere Favoriten. Für die negativen Überraschungen sorgten die niederösterreichischen Bundesliga-Klubs. Die Admira musste beim ehemaligen Bundesliga-Klub Austria Klagenfurt in die Verlängerung, dort erzielten Tazemeta und Dollinger die Tore zum 2:0-Sieg für den Sechsten der Regionalliga Mitte.

Wiener Neustadt, der Vorletzte der Bundesliga, musste sich in Villach überraschend 1:3 geschlagen geben. Curic, Isopp und Sandic erzielten die Treffer für den Achten der Regionalliga Mitte, Friesenbichler gelang nur noch das Ehrentor. "Das war eine Frechheit", tobte Coach Pfeifenberger.

Die Austria musste in Dornbirn lange zittern, lag nach drei Minuten 0:1 zurück, ein Doppelschlag von Linz brachte die 2:1-Führung. Die Westligisten gaben nicht auf, trafen zum Ausgleich. Ortlechner erlöste mit einem Kopfball in der 85. Minute schwache Austrianer. Sturm fixierte den Aufstieg in der zweiten Hälfte, nach einem 0:0 zur Pause lief aber Okotie mit drei Toren zu Hochform auf, Szabics und Weber trafen zum 5:0-Endstand. Bundesliga-Schlusslicht Wacker Innsbruck musste in Sollenau in die Verlängerung, siegte aber klar 5:1.