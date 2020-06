Steirisches Fußball-Derby mit vertauschten Rollen

Böse Zungen behaupten: Vielleicht ist es für Sturm gar nicht einmal das Schlechteste, dass Nestor El Maestro am Sonntag (17 Uhr) im Derby in Hartberg nicht auf der Trainerbank sitzen darf? So desolat, verunsichert, ja phasenweise sogar hilflos wie sich die Mannschaft seit der Wiederaufnahme des Meisterschaftsbetriebs gerade präsentiert.