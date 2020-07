Ein Spiel Sperre für Martin Stranzl

Der hatte zuletzt im Jahr 2004 Rot gesehen und wurde vom DFB am Donnerstag für nur ein Spiel gesperrt. Damit fehlt Stranzl beim Schlager am Samstag in Dortmund. Stranzl spielt zwar bei Mönchengladbach, wohnt aber in Düsseldorf. Ebenso Robert Almer und Christian Fuchs. Die haben am Freitag ein Heimspiel, denn die Düsseldorfer empfangen Schalke. Zu einem Duell der beiden Freunde wird es aber nicht kommen. Almer ist bei Düsseldorf nur Ersatz, Einser-Goalie Giefer hat diese Saison in fünf Spielen noch keinen Gegentreffer kassiert.