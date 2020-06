Ein Remis reicht Salzburg

Am Samstag werden in Salzburg nicht nur die Grödig-Fans den Grödigern die Daumen gehalten haben, sondern auch nicht wenige Spieler, Funktionäre und Fans von Red Bull. „Das wäre zwar nicht bitter. Aber es gibt Schöneres“, hatte Trainer Roger Schmidt schon nach dem 5:0 gegen den WAC letzten Sonntag gesagt, nachdem er auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht worden war, dass bei einem Punkteverlust des Nachbarn in Ried Salzburg schon vor dem nächsten Spiel Meister wäre.

Dazu ist es aber nicht gekommen. Denn die Grödiger gewannen im Innviertel überraschend und noch dazu ganz klar und verkürzten den Rückstand auf Salzburg auf nunmehr 24 Punkte. Also kann der Tabellenführer heute Sonntag aus eigener Kraft den Titel fixieren. Ein Remis im Heimspiel gegen Wr. Neustadt (16.30 Uhr, live ORFeins, Sky) reicht schon, um die fünfte Meisterschaft in der Ära Red Bull feiern zu dürfen.