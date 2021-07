Ein Oligarch für AS Monaco

Deren bekanntester ist Roman Abramowitsch (10,3 Milliarden Euro, Nummer 53 der Forbes-Liste). Der Oligarch kaufte den FC Chelsea 2003 um 210 Millionen Euro. In den folgenden acht Jahren investierte er 760 Millionen in den Verein. Trotz dreier Meistertitel blieb der ganz große Erfolg bisher aus – der Sieg in der Champions League. Suleiman Kerimow (fünf Milliarden Euro, Nummer 118 der Forbes-Liste) steckte 150 Millionen Euro in den FC Anschi Machatschkala, der seit 2010 in der höchsten russischen Liga spielt. Für zehn Millionen wurde der brasilianische Teamspieler Jucilei da Silva gekauft, um 14 Millionen der Ungar Dzsudzsák, um 27 Millionen der Kameruner Samuel Eto’o. Für eine Jahresgage von sechs Millionen Dollar spielt der Brasilianer Roberto Carlos beim Verein am Kaspischen Meer.Der Tschetschene Bulat Tschagajew, der Besitzer von Xamax Neuchâtel, erwirtschaftete sein Vermögen durch Rohstoff- und Immobilienfirmen. Manche vermuten auch Verbindungen zum Waffenhandel. Derzeit wird er der Urkundenfälschung beschuldigt.Olexandr Jaroslawskyj ist einer der reichsten Männer der Ukraine und investierte 290 Millionen Euro im Zuge der Vorbereitungen auf die EURO 2012, einen großen Teil davon in Metalist Charkiw. Vor dem letzten Spieltag steht die Elf in der Europa League in der Austria-Gruppe G als Fixaufsteiger fest. 2009/`10 war man noch in den Play-offs gescheitert – an Sturm Graz.