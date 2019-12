Ein Kopfball-Tor von "Air" Ronaldo verblüfft die Fußball-Welt

Immer wenn man glaubt, dass es mit ihm bergab geht, meldet er sich zu Wort. Oder besser gesagt: Er setzt ein Rufzeichen. Zuletzt musste sich Cristiano Ronaldo bei der Weltfußballer-Wahl seinem Erzrivalen Lionel Messi geschlagen geben und sich mit der zu derselben Zeit vergebenen Auszeichnung "Fußballer des Jahres in Italien" trösten. Dann kamen zwei Spiele in der Serie A en suite, in denen der Juventus-Superstar nicht traf - und schon sprachen manche von einer Krise.

Am Mittwochabend strafte der Portugiese abermals alle Kritiker Lügen. Im Auswärtsspiel gegen Sampdoria gelang dem fünfmaligen Weltfußballer das Siegestor, und zwar ein höchst beeindruckendes.