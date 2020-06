Ein geschenktes Auto für den EM-Sieg

Fast so sehr wie ihr Nationalteam werden die Iren bei der EM ihre Schlachtenbummler im Fokus haben. Es wird mit bis zu 12.000 Fans gerechnet, die von der Grünen Insel nach Polen reisen. Die renommierte Irish Timessorgte sich in einem Leitartikel: Welchen Eindruck wird "Paddy on Tour" in Europa hinterlassen? Die Iren waren ja schon immer als trinkfest bekannt. Jetzt kommt noch die Wirtschaftskrise dazu. Um das Schlimmste zu verhindern, hat die Regierung gemeinsam mit dem irischen Fußballverband einen "Euro Survival Guide" herausgegeben. Darin werden die Schlachtenbummler gewarnt: "In der Öffentlichkeit betrunken sein ist in Polen verpönt und wird bestraft."

Nur Gutes sagen die Iren nach der erfolgreichen EM-Qualifikation über Coach Trapattoni. "Viele haben beklagt, dass sein defensiver Spielstil nicht schön zum Anschauen ist. Aber er hat uns zur EM gebracht und damit seinen Job erledigt", sagt Wirt Patrick O’Brien. Legendär sind mittlerweile auch in Irland Trapattonis Pressekonferenzen. Nach dem 4:0 im EM-Play-off-Hinspiel in Estland wies der Italiener darauf hin, dass noch nichts entschieden sei: "The cat is in the sack, but the sack is not closed. The cat is in, but it’s open. It’s a wild cat."