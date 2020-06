Ein erster Schritt für die Austria

Mit der spielerischen Leistung konnte der Trainer zufrieden sein. "Die Mannschaft war im Frühjahr verunsichert. Wir haben in der Vorbereitung einige Dinge verändert." Wohl zum Positiven, wie die neue Achse mit Vrsic, Jun und Linz in Wolfsberg zeigte. Über sie liefen die meisten Aktionen.

Dass die Austria in der zweiten Hälfte einige Male in Bedrängnis geriet und dem 0:1 näher war als dem 1:0, kam für Stöger nicht überraschend: "Wir haben gegen eine sehr gute Mannschaft gespielt. Aber ich habe in der schwierigen Phase auch gesehen, dass wir auf dem Weg zu einer Einheit sind."

Platz 1a, Stimmung 1a, VIP-Buffet 1a – nur das Ergebnis stimmte bei der Bundesliga-Premiere aus Wolfsberger Sicht nicht. Daher gab es bei Präsident Dietmar Riegler ein lachendes ("Es war alles super") und ein weinendes Auge ("Schade um den vergebenen Punkt").

Keine Weltuntergangsstimmung auch bei Bjelica: "Ich bin stolz auf die Burschen. Sie sind mit breiter Brust aufgetreten. So werden wir in dieser Liga keine Probleme haben." Michael Liendl sprach von einem "schönen Gefühl, die Ex-Kollegen wiederzusehen". Zu seiner Chance in der 67. Minute meinte er: "Ich hätte mehr Risiko nehmen müssen."