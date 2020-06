Ein Burgenländer im Land des Weltmeisters

Der nunmehrige Admira-Trainer Dietmar Kühbauer war der letzte Österreicher, der in der spanischen Primera División (für Real Sociedad in San Sebastian) spielen hatte dürfen. Zwölf Jahre später erhält ein junger burgenländischer Landsmann von Kühbauer in der Segunda División einen Vertrag.

In spanischen Regionalligen war er nur als "Domi" ein Begriff. Die Abkürzung seines Vornamens steht jetzt auch auf dem Trikot von Hercules Alicante. Der erst 21-jährige Dominik Kirschner hat es an der Costa Blanca soeben in den Profi-Kader geschafft.