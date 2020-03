Familie, Freunde, Religion: ÖFB-Star David Alaba ganz privat

In den weiteren Folgen sollen unter anderem sein Friseur, sein Pastor sowie Teamkollege Serge Gnabry. "Fußball ist mein größtes Talent, mein Beruf und bestimmt mein Leben. Aber klar ist, dass es auch abseits des Platzes etwas geben muss, was mein Leben ausfüllt", so Alaba zur Bild-Zeitung, "Bei mir sind das Familie und Freunde, über die ich mich über Themen wie Fashion, Lifestyle, Musik oder Glaube austausche. Die Serie soll genau in das Einblicke geben, was mich neben dem Fußball bewegt, inspiriert und ausmacht. Die Produktion hat wirklich richtig Spaß gemacht und auch auf das Ergebnis bin ich stolz."