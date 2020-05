Ehrung für Andreas Herzog

Michael Platini besucht in seiner Funktion als UEFA-Präsident erstmals offiziell Österreich und wird beim Länderspiel am Dienstag auf der Ehrentribüne sitzen. Der ehemalige französische Weltstar macht eine besondere Tour durch die 53 UEFA-Mitgliedsländer.



Mit im Gepäck hat er eine Kappe, die will er jedem europäischen Spieler aufsetzen, der mehr als 100 Länderspiele absolviert hat. Mit dem englischen Wort "cap" ist nicht nur eine Mütze gemeint, sondern auch Einsätze in einer Mannschaft.



Andreas Herzog hat 103 solcher "caps" im österreichischen Nationalteam gehabt. Also bekommt der bald 43-jährige U-21-Teamchef vom 56-jährigen Franzosen, der es nur auf 72 Teameinsätze gebracht hat, ein Kapperl.