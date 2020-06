Effektivität bleibt Russlands Problem

Vor vier Jahren waren die Russen eine der Überraschungen der EM in Österreich und der Schweiz. Erst im Semifinale in Wien wurde der Erfolgslauf durch den späteren Europameister Spanien gestoppt. Nach dem Scheitern in der Qualifikation für die WM 2010 sind die Russen bei der EM 2012 dabei, werden aber dieses Mal nicht so weit kommen wie noch 2008.