Eduardo Berizzo wird neuer Trainer des spanischen Fußball-Erstligisten Athletic Bilbao. Der Argentinier tritt die Nachfolge von Jose Angel Ziganda an, wie der baskische Club am Donnerstag mittteilte. Ziganda hatte mit Athletic in der vergangenen Spielzeit nur den 16. Platz belegt.

Der 48-jährige Berizzo trainierte bis zum vergangenen Dezember den FC Sevilla. Im November hatten die Andalusier bekanntgegeben, dass Berizzo an Prostatakrebs erkrankt sei und sich einer Behandlung unterziehen müsse.