Drei Finalisten für die Wahl zum Weltfußballer stehen fest

Die Wahl zum FIFA-Weltfußballer des Jahres 2018 wird zwischen dem fünfmaligen Preisträger Cristiano Ronaldo (Portugal), Vize-Weltmeister Luka Modric ( Kroatien) und dem englischen Torschützenkönig Mohamed Salah (Ägypten) entschieden. Das gab der Weltverband am Montag in London bekannt. Die Trophäe wird am 24. September 2018 in der britischen Hauptstadt vergeben.

Bei den Frauen konkurriert die deutsche Teamspielerin Dzsenifer Marozsan von Olympique Lyon mit ihrer Klubkollegin Ada Hegerberg ( Norwegen) und der Brasilianerin Marta.

Nominiert für die Wahl zum FIFA-Welttorhüter 2018 sind der französische Weltmeister Hugo Lloris, der Belgier Thibaut Courtois und Dänemarks Nationalkeeper Kasper Schmeichel (Leicester City).