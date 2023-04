Dramatische Szene: Schiedsrichterin versucht, Fan wiederzubeleben

Ihr Debüt in der Serie D, der vierten italienischen Liga, hat sich Schiedsrichterin Cristiana Laraspata sicher ganz anders vorgestellt. In der Nachspielzeit der Partie Vastogirardi gegen Avezzano brach ein Zuschauer am Spielfeldrand zusammen. Laraspata - sie ist ausgebildete Sanitäterin - unterbrach das Spiel sofort, eilte zu dem Mann und begann mit der Herzdruckmassage. Sie leistete Erste Hilfe, bis die Rettungskräfte eintrafen. Der 68-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er schließlich jedoch verstarb.