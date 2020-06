Dragovic musste mit Basel zittern

Aleksandar Dragovic wird das herzlich egal sein. Der Wiener spielte beim FC Basel in der Innenverteidigung wieder über die volle Distanz, nachdem er am Samstag in der Meisterschaft beim FC Sion wegen einer Muskelverhärtung zur Halbzeit ausgewechselt worden war. Gemeinsam mit seinen Kollegen musste der 21-Jährige mitansehen, wie die Norweger in den ersten 45 Minuten groß aufdrehten, drei große Chancen vorfanden und durch Berget (32.) in Führung gingen. Nach Seitenwechsel spielten aber nur noch die Schweizer, kamen durch David Degen zum Ausgleich (75.) und schafften letztlich den Aufstieg.

Der deutsche Basel-Trainer Heiko Vogel war naturgemäß erleichtert und suchte das Positive: "Die Emotionen, die wir an diesem Abend gemeinsam erlebt haben, waren auf jeden Fall teambildend."

Am Freitag findet in Nyon die Auslosung für das Play-off der Champions League statt. Mögliche Gegner sind Maribor, AEL Limassol, Cluj, Helsingborg und Hapoel Kiryat Shmona aus Israel. Basel, das im Vorjahr sensationell bis ins Achtelfinale vorgedrungen war, ist also auf jeden Fall Favorit.

Weiter geht es für Basel am kommenden Sonntag mit dem Heimspiel in der Super League gegen den FC Thun (16.00 Uhr, St. Jakob-Park). Danach wird Aleksandar Dragovic nach Wien zum Nationalteam reisen.