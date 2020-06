Dortmund jubelt über das Double

Es hat den Anschein, als könnten die Bayern in dieser Saison nur in einem Bewerb ihr Leistungspotenzial abrufen. Und zwar in der Champions League, wo die Münchner nächsten Samstag im Finale im eigenen Stadion auf Chelsea treffen.



Das Finale im DFB-Pokal am Samstag in Berlin war jedenfalls nicht das Spiel der Bayern. Und zwar von Anfang an nicht. Lewandowski schnappte sich nach einem Fehlpass von Luiz Gustavo den Ball, Kagawa traf zum 1:0 (3.).



Die Bayern steckten den Schock weg und finden nach acht Minuten zu ihrer ersten Torchance. Dortmunds Torhüter Weidenfeller bekommt dabei das Knie von Bayerns Stürmer Gomez in die Rippen, macht aber weiter. Nach 25 Minuten kommt es wieder zu einem Duell der beiden. Weidenfeller kommt zu spät und holt Gomez von den Beinen. Den Elfmeter verwandelt ausgerechnet Arjen Robben, der beim letzten Duell der beiden Teams in der Bundesliga noch versagt hatte, zum 1:1.



Wenige Minuten später war für Weidenfeller Schluss, der Keeper musste mit Atemproblemen vom Feld und sah nicht mehr, wie seine Kollegen wieder das Kommando übernahmen.

Ein dummes Foul von Boateng an Blaszczykowski bringt die Bayern, die das Spiel eigentlich kontrolliert hatten, wieder aus dem Konzept. Hummels verwandelt den Elfmeter zum 2:1 (40.). Kurz darauf die Vorentscheidung: Lewandowski trifft durch die Beine von Neuer zum 3:1.