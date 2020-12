Dortmund blamiert sich gegen Stuttgart, Bayern nur 1:1 bei Union Berlin

Daum drück Leverkusen die Daumen

Christoph Daum hofft nach acht Jahren endlich auf einen anderen deutschen Fußball-Meister als den FC Bayern München. Ein Kandidat: Sein Ex-Klub Bayer Leverkusen. Der kann am Sonntag mit einem Sieg gegen Hoffenheim die Tabellenführung übernehmen. „Es wäre für den deutschen Fußball toll, wenn Bayer es schaffen würde. Ein sensationelles Signal an die Liga“, sagte der67-Jährige, der auch die Wiener Austria trainiert hatte, der „Bild“ in der Samstag-Ausgabe. „Diese Saison ist eine Wundertüte für alle - und damit auch eine Chance für alle. Deshalb muss Leverkusen weiter so konstant bleiben wie derzeit. Daum, der 1992 mit dem VfB Stuttgart den Meistertitel holte, ist vor allem von der neuen Mentalität der Bayer-Elf beeindruckt. „Dass Bayer plötzlich Arbeitssiege holt, ist der richtige Schritt und passt zum neuen Ergebnisdenken. Ich muss vor allem Geschäftsführer Fernando Carro ein Kompliment machen, der die Sieger-Mentalität vorlebt.“ Daum lobte auch Leverkusens Trainer Peter Bosz: „Die Verletzungen wurden hervorragend kompensiert. Die Mannschaft hat begriffen, dass es für Attraktivität allein keinen Preis gibt.“