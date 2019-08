Dobras folgt Windbichler: Zwei Österreicher in Australien

Dobras wurde von Coach Marco Kurz, der bereits TSG Hoffenheim, FC Ingolstadt und Fortuna Düsseldorf trainierte, nach Australien gelockt. „Wir sehen für ihn eine großartige Möglichkeit, um sich in unserem Mittelfeld zu entfalten. Die Gespräche mit Kristijan über unsere Pläne mit ihm verliefen sehr positiv“, wird Kurz auf der Vereinshomepage zitiert. Sein bekanntester Mitspieler ist Ola Toivonen. Der 33-jährige Schwede kickte schon in Eindhoven, Sunderland, Rennes und Toulouse.

Der rot-weiß-rote Pionier in Australien war Richard Kitzbichler, der Tiroler spielte in der Saison 2005/2006 bei Melbourne Victory.

Seit 2005 wird die australische Fußballmeisterschaft in der A-League ausgespielt. Diese Saison kicken elf Klubs in der Liga. Mit den Wellington Phoenix spielt ein Team aus Neuseeland mit. International spielen die Klubs in den Bewerben des asiatischen Verbandes mit, weil der australische Verband Mitglied der AFC ist. Letzte Saison lag der Zuschauerschnitt bei etwas mehr als 10.000. Absoluter Spitzenreiter war Melbourne Victory mit einem Schnitt von über 20.000 Fans pro Spiel. Der kleine Bruder Melbourne United kam im Schnitt nur auf rund 9.000.