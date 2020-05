Dnipropetrowsk und Sevilla stehen im Europa-League-Finale

Im Gegensatz zur Champions League hat in der Europa League der Titelträger noch die Chance zur Titelverteidigung. Und der FC Sevilla wird gar als Topfavorit zum Finale des kleinen europäischen Bewerbs nach Warschau reisen (27. Mai). Zu souverän war der Auftritt der Südspanier im Halbfinale gegen Fiorentina.

Nachdem Sevilla bereits in der Vorwoche in der Heimat beim 3:0 die Weichen auf Aufstieg gestellt hatte, legte der Titelverteidiger in Italien noch einmal nach: Bereits in der 27. Minute war es durch Treffer von Bacca und Carriço 2:0 gestanden. Die Italiener hatten der spanischen Klasse nur einen verschossenen Elfmeter durch Ilicic (67.) entgegen zu setzen.