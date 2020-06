DJ Arnautovic abgesetzt - jetzt legt Prödl auf

Ausnahmsweise Unstimmigkeit im österreichischen Nationalteam, allerdings abseits des Platzes. Nach dem Sieg über Russland ging es in der Kabine freilich rund. Aber auch der Musikgeschmack von Marko Arnautovic brachte das Blut bei einigen Kollegen in Wallung. Wie Christian Fuchs und Zlatko Junuzovic bei der Pressekonferenz am Montag bestätigten, wurde Arnautovic der Taktstock aus der Hand genommen. Der England-Legionär wurde als DJ entmachtet.