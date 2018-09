Die "wahre" Tabelle: Salzburg baut den Vorsprung aus

Mit dem 2:1 gegen Rapid hat Salzburg einen Rekord eingestellt: Mit acht Siegen aus den ersten acht Runden ist der Tabellenführer mit den Hütteldorfern gleichgezogen, denen dieses Kunststück als bisher einziges Bundesliga-Team in der Saison 1987/'88 gelungen war. Dazu festigten am Wochenende die Verfolger LASK (3:0 bei der Austria) und St. Pölten (3:0 gegen Hartberg) die Positionen zwei sowie drei.

Neuer Vierter ist der WAC, der mit einem 1:0 in Altach die Austria überholte. Während die Vorarlberger weiter sieglos sind, konnten Admira (3:1 in Innsbruck) und Mattersburg (2:1 bei Sturm) in der unteren Tabellenhälfte je zwei Ränge gut machen. Die Grazer bleiben aber trotz der Niederlage gegen die Burgenländer Sechster und würden momentan - anders als Rapid - in der Meistergruppe mitspielen.

Für die Saisonabschlusstabelle zählen die bisher geholten Punkte übrigens nicht zur Gänze. Denn nach dem Grunddurchgang, also nach 22 Spielen, werden die Punkte aller zwölf Klubs halbiert und ungerade Punkte abgerundet. Sind danach zwei Klubs punktegleich und wurde bei einem dieser Klubs ein halber Punkt abgerundet, wird dieser Klub vorgereiht. Wurde bei keinem oder bei beiden Klubs abgerundet, wird als nächstes Entscheidungskriterium die Tordifferenz herangezogen.

Der KURIER bringt nach jeder Runde neben der aktuellen Tabelle auch die "wahre" Tabelle. Das ist die Tabelle mit jenem Punktestand, der immer aktuell nach der Punktehalbierung und Abrundung bei ungerader Punkteanzahl für die Abschlusstabelle zählt.